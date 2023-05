Relatório dos Bombeiros de Cambé registra ocorrências de acidentes e atendimentos médicos na terça-feira (23)

Cambé, 24 de maio de 2023 – O Corpo de Bombeiros de Cambé divulgou um relatório com registros de ocorrências atendidas durante o dia de ontem (23). Dentre os chamados, destacam-se acidentes de trânsito, quedas de pessoas e um incêndio.

No endereço da Rua Jemininos, número 111, uma equipe de atendimento pré-hospitalar (APH) foi acionada para socorrer uma mulher de 84 anos que sofreu uma queda. Ela apresentava ferimentos graves e foi encaminhada para atendimento médico.

Outro caso de queda de pessoa de mesmo nível ocorreu na Rua Zacarias de Góes Vasconcelos, número 978. Uma mulher de 34 anos sofreu ferimentos moderados e recebeu os primeiros cuidados no local antes de ser encaminhada para avaliação médica.

Na Rua Barão Cerro Azul, número 377, foi registrado um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta modelo JTA – Suzuki EN125 Yes, de cor azul. Um homem de 53 anos e uma mulher de 51 anos sofreram ferimentos leves e foram prontamente assistidos pela equipe dos bombeiros.

Além dos atendimentos a pessoas, os bombeiros também foram acionados para combater incêndios. Em Bela Vista do Paraíso, ocorreram dois incidentes de incêndio em vegetação. As equipes atuaram prontamente para controlar as chamas e evitar que se alastrassem.

Por fim, na Rodovia Melo Peixoto, número 1, um acidente de trânsito envolvendo um caminhão modelo M.Benz – Axor 2544 S, de cor branca, resultou em ferimentos graves para um homem de 31 anos. A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada para o hospital.

Os bombeiros de Cambé alertam a população para a importância da prevenção e da adoção de medidas de segurança para evitar acidentes. Em caso de emergência, a população pode acionar os serviços de emergência através do número de telefone específico.

O relatório demonstra o comprometimento e a prontidão dos bombeiros de Cambé em atender às demandas da população, buscando garantir a segurança e o bem-estar de todos.