Reunião na prefeitura definiu data para retorno das aulas na rede municipal e particular em Cambé

O Prefeito de Cambé Conrado Scheller (DEM) divulgou na tarde da última terça-feira (12) em sua rede social o conteúdo de uma reunião realizado com a equipe da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde para tratar do retorno das aulas na rede municipal e particular da cidade.

Segundo informações do texto publicado, ficou definido o retorno para o dia 18 de fevereiro, sendo facultativo aos pais aderirem ao retorno ou não.

“Precisamos retomar as aulas nas escolas públicas e particulares, com todos os cuidados de proteção às nossas crianças e as famílias, atendendo a resolução da Secretaria Estadual de Saúde, mas precisamos retornar” Disse o prefeito Conrado Scheller.

Você é a favor ou contra o retorno das aulas presenciais nas escolas de Cambé? A Favor

Contra

Somente depois da vacina

Não tenho opinião formada Ver Resultado

Carregando ... Carregando ...