Reunião no Fórum Eleitoral de Cambé discute pacto por eleições limpas e pacíficas

Na tarde desta sexta-feira, uma reunião foi realizada no Fórum Eleitoral de Cambé, que atualmente opera provisoriamente junto ao Fórum Estadual. O encontro teve como objetivo a assinatura de um pacto entre os candidatos a prefeito, vereadores e líderes partidários, visando garantir eleições limpas e pacíficas na cidade.

A iniciativa, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), busca assegurar um processo eleitoral democrático, sem o uso de fake news, sem derramamento de santinhos, e com regras claras para a publicidade eleitoral. Estiveram presentes representantes da imprensa, rádio, televisão e da OAB de Cambé.

Durante a reunião, a juíza eleitoral, Dra. Luciene Zanetti, destacou a importância de um ambiente eleitoral mais limpo, tanto do ponto de vista visual quanto ambiental. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta, onde os candidatos se comprometeram a não promover poluição ambiental e visual, evitando o tradicional derrame de santinhos.

Outro ponto relevante do encontro foi o compromisso por eleições pacíficas, sem discursos de ódio ou desinformação, com foco em debates baseados em ideias. A transmissão do horário eleitoral gratuito na televisão, que será veiculado pelo canal 28, também foi mencionada como uma novidade para o município.

A reunião contou ainda com a participação de David Garcia, representante da OAB de Cambé, que reforçou a importância do respeito às leis eleitorais e da condução de uma campanha limpa e democrática.