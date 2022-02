Um homem foi preso nesta terça-feira (8) com uma arma de fabricação caseira em Cambé. De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que ele estaria em um bar na posse do armamento.

Os policiais se dirigiram até o local e realizaram a abordagem. Em busca pessoal, encontraram um revólver calibre 22. Ao checarem a identidade do suspeito, os policiais constataram algumas passagens por furto e agressões domésticas pela Lei Maria da Penha.

