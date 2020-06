A Prefeitura de Ivaiporã irá decretar fechamento dos comércios não essenciais por 15 dias – a partir da segunda-feira, dia 29 de junho. A medida foi tomada, nesta sexta-feira, dia 26 de junho, após reunião entre Prefeitura, Departamento Municipal de Saúde (Centro de Operações de Emergência), 22ª Regional de Saúde, Acisi (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã) e a Promotoria de Justiça, que debateram o aumento de casos positivos de coronavírus (Covid-19) e risco de colapso no serviço de saúde.

O prefeito Miguel Amaral e os promotores de Justiça, Cleverson Tozatte e Egídio Klauck, se mostraram preocupados com o rápido avanço de casos de Covid-19 no município – especialmente com o possível colapso da saúde, uma vez que há 31 profissionais afastados do Instituto de Saúde Bom Jesus (ISBJ).

“Lamento muito pelo fechamento do comércio e considero impossível editar um decreto para cada setor. Afinal, prefeito algum fica feliz em ver prejuízos financeiros ou desempregos em tempos de pandemia. Mas precisamos preservar o bem maior que é a vida – associada aos serviços hospitalares”, defendeu Miguel Amaral.

O diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Nilza Fernandes, e o enfermeiro responsável pela Atenção Básica, João Felipe Marques, explicaram que o aumento de casos positivos de coronavírus é preocupante no município, onde foi detectado surto de contaminação nos dias 20 e 21 de junho.

No entanto, os profissionais de saúde informaram que o Covid-19 tem período de incubação de 7 dias. Ou seja, o que remete ao feriado prolongado de Corpus Christi, quando houve aglomerações, descuido da população em relação ao uso de máscaras, higienização das mãos, confraternizações familiares e viagens.

“Para agravar a situação o Instituto de Saúde Bom Jesus [ISBJ] tem 31 funcionários em isolamento domiciliar, o que comprometeu o atendimento de saúde e consequentemente a interrupção de 14 leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva]”, informou Nilza Fernandes. Entre alguns funcionários do ISBJ há profissionais que trabalham na Unidade de Pronto Atendimento, onde 9 pediram atestados.

Ivaiporã é referência entre os 16 municípios jurisdicionados a 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã – e outras cidades, uma vez que são encaminhados pacientes para Ivaiporã via central de leitos. Com a baixa dos 14 leitos no ISBJ e o afastamento de 31 profissionais de saúde, os atendimentos são encaminhados ao Hospital e Maternidade Ivaiporã, o que compromete a capacidade de resposta no atendimento a qualquer tipo de patologia.

A enfermeira da 22ª Regional de Saúde, Carolina Marton, explicou que o colapso na saúde acontece pela falta de leitos e de profissionais de saúde para atender casos positivos de coronavírus, grávidas de risco e pacientes vítimas de enfarto, acidente vascular cerebral e de trânsitos, por exemplo. Carolina Marton informou que o Hospital Regional tem 5 pacientes com Covid-19 e poderá receber pacientes encaminhados pelo Governo vindos de qualquer cidade do Estado.

Em seguida, houve reunião com responsáveis por bares, lanchonetes e salões de beleza aos quais foram repassadas medidas adotadas pelo poder público. Na ocasião, a equipe de saúde explicou os motivos do fechamento dos serviços não essenciais, que visam salvar vidas.

O decreto será editado neste sábado, dia 27 de junho, e entrará em vigor na segunda-feira, dia 29.