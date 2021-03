Roberto Fonseca é o novo treinador da equipe principal do Londrina

Identificado com o clube no qual já atuou como atleta e treinador, Fonseca está de volta ao LEC para um vínculo inicial até o fim da temporada

A equipe principal do Londrina Esporte Clube tem um novo treinador. É Roberto Fonseca, que volta a comandar o Tubarão depois de dois anos da última passagem dele pelo clube. Tem agora a missão de conduzir o time londrinense às primeiras posições do Campeonato Paranaense e a um bom desempenho no Brasileiro Série B.

Identificado com o LEC e com a cidade, Fonseca vai para a quinta passagem dele no comando técnico do Alviceleste. Dirigiu o time principal no Brasileiro Série C de 2005, no Paranaense de 2007, no Brasileiro Série B de 2018 e na Copa do Brasil de 2019.

Somando todas elas, foram 39 partidas no comando do Londrina. Conquistou 15 vitórias e 12 empates. Ao lado de Roberto Fonseca, o time londrinense anotou 51 gols e sofreu 50.

“Uma volta para o Londrina é sempre uma responsabilidade muito grande para mim”, afirma Roberto Fonseca. “Aqui é minha casa. Por aqui, passei várias vezes como atleta e como treinador. Por isso, venho com o compromisso de fazer nessa volta um trabalho que possa representar bem a camisa e o amor que o torcedor do Londrina tem pelo clube”, completa.

O contrato inicial de Roberto Fonseca com o Londrina é até 30 de novembro de 2021. Além do treinador, o auxiliar técnico Roberto Fonseca Jr. também passa a fazer parte da comissão técnica do LEC.