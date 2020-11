A Secretaria de Saúde informa que a campanha de vacinação contra a póliomielite foi prorrogada, a pedido do Ministério da Saúde, e irá até o dia 13 de novembro (sexta). Até aqui, a cobertura da Campanha de Vacinação contra a poliomielite é de 61,01%, com 1.986 doses aplicadas (do dia 28/09 ao dia 29/10). A meta é vacinar pelo menos 95%, isto é, 3.095 crianças entre recém-nascidas até menores de cinco anos. A multivacinação continua em todos os postos de saúde da cidade e, até aqui, foram aplicadas mais de 5.200 doses. Para agendar, basta ligar nas unidades básicas de saúde:

Parigot 3906-1104

Santiago 3256-7152

San Fernando 3255-1757

Nobre 3256-7358

Bartira 3255-9003

São Martinho 3240-1114

Tomie 99166-0451