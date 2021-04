ROLÂNDIA – Deputado Cobra Repórter garante dois novos respiradores para suporte a pacientes com Covid

Um dia para se comemorar em Rolândia. Na manhã desta sábado (17), o deputado estadual Cobra Repórter entregou ao município de Rolândia dois respiradores e dois monitores multiparâmetros para reforçar o enfrentamento da pandemia. Os aparelhos foram instalados e já estão em uso no Pronto Atendimento (PA) da Vila Oliveira.

A entrega foi feita ao prefeito Ailton Maistro e à secretária de Saúde Paloma Pissinati, com a presença do vice-prefeito, Márcio Vinicius e os vereadores Reginaldo Silva, presidente da Câmara Municipal, e Paulo Sérgio Ratolino.

“Estou muito feliz, parece pouco dois aparelhos, mas quantas vidas eles não vão salvar? Neste momento de pandemia, em que muitos estão implorando por respiradores, garantimos duas unidades para Rolândia. É um reforço muito importante para a saúde do município”, afirmou Cobra Repórter.

O deputado lembra que os aparelhos foram garantidos depois de uma reunião com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, a secretária Paloma Pissinati e ele. ” Estivemos em Curitiba junto com a secretária Paloma e destacamos a importância dos aparelhos para Rolândia e fomos prontamente atendidos pelo Governo do Paraná, em menos de sete dias”, reforça

O prefeito Ailton Maistro, agradeceu ao deputado Cobra Repórter e ao secretário de Saúde Beto Preto e ressaltou que Cobra Repórter tem sido o “braço direito do município junto ao Estado”. Ele informou ainda que a chegada desses aparelhos é mais um passo para ampliar os cuidados em saúde no município com o objetivo de transformar o PA da Vila Oliveira em uma unidade tipo UPA, com o atendimento passando de 16h para 24h.

Via: Assessoria de Imprensa