Os carrapatos são parasitas externos que se alimentam de sangue e podem transmitir doenças graves aos animais de estimação, como a doença de Lyme, erliquiose e anaplasmose. Além disso, eles também podem ser vetor de outros patógenos como bactérias, protozoários e vírus.

Mantenha o seu pet saudável e livre de carrapatos – visite o Tio San Rações de Cambé localizado na Av. Brasil, 1000 – WhatsApp (43) 99675-1949 e obtenha o que há de melhor para o seu animal de estimação

Por isso, é importante manter a saúde dos animais de estimação combate a infestação por carrapatos. Existem diversas formas de fazer isso, incluindo medicamentos administrados por via oral ou tópica, coleiras antiparasitárias e banhos antiparasitários. É importante procurar orientação de um veterinário para escolher o melhor método para cada animal de estimação, pois alguns produtos podem ser mais adequados para cães ou gatos, por exemplo, e outros podem ser perigosos para animais com idade avançada ou doenças preexistentes.

Tio San Rações é um ótimo lugar para encontrar produtos antiparasitários para animais de estimação e buscar orientação de profissionais capacitados. A escolha do local certo para adquirir esses produtos e cuidar da saúde do seu animal de estimação é uma decisão importante e deve ser feita com cuidado.

Tio San Rações, Av. Brasil Numero 1000

Rações, remédios, animais de estimação, e tudo para seu animal de estimação ou criação

WhatsApp: (43) 99675-1949