Procedimentos estéticos cada vez mais modernos vêm sendo disponibilizados às mulheres. Mas você sabia que eles surgem não somente para evidenciar um belo traço, e a beleza já existente na mulher, mas também para que essa mulher tenha mais tempo em seu dia a dia?

Híbrido

Engana-se por exemplo, quem acha que as mulheres procurem pela extensão de cílios apenas para ter um olhar mais volumoso! A Coluna Bonita Ideia foi conversar com a especialista em Extensão e Aplicação de Cílios, Daiana Duarte, que também é micropigmentadora. E segundo Daiana, as mulheres têm apresentado uma rotina cada vez mais corrida e poder economizar tempo na sua produção diária é tempo ganho. “Claro que as mulheres que vêm até nosso Espaço querem mais volume em seus cílios e obviamente mais destaque para o olhar, mas também querem economia de tempo. Nunca paramos para pensar, mas gastamos em média de cinco a dez minutos para passar o rímel de forma adequada. E gastamos mais tempo ainda, tendo que retocar e até “arrumar” o procedimento ao longo do dia”.

Volume Russo

Daiana contou também que cada vez mais mulheres têm aderido a esse procedimento porque a evolução dos materiais que são usados também tem ajudado muito na durabilidade do procedimento. “Há alguns anos, as mulheres que passavam pela extensão de cílios, chegavam a sentir peso nas pálpebras e tinha de se preocupar em ter que realizar manutenção mais de uma vez no mês, e agora, tudo é diferente! Os fios são leves, finíssimos e a durabilidade da cola permite que a cliente tenha um procedimento seguro e que dura muito mais”.

Volume Russo

Ficou interessada? Calma, na próxima matéria, a Daiana Alves vai desmistificar cada tipo de alongamento para que você encontre o tipo de extensão ideal para você!

