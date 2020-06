Tem muita gente se queixando das consequências que a quarentena está causando no dia a dia, na rotina! Conviver sempre, 24 horas por dia com as mesmas pessoas- mesmo sendo nossa própria família- é complexo! Mas penso que, em muitas vezes, podemos enfrentar dificuldades de não sair de casa por não sabermos conviver com nós mesmos!

Os psicólogos, psiquiatras e terapeutas, expressam que o autoconhecimento é um “santo remédio” para poder dar conta de situações tão atípicas, como é o caso do isolamento social, resultante da Pandemia de Covid -19. Com isso, a Coluna foi conversar com a Terapeuta Holística Denize Antonino, para sabermos o quê é, e como funciona a Terapia Barra de Access.

“A Barra de Access ou Access Consciouciness é uma das ferramentas que integram a terapia holística, que são terapias não invasivas e que busca tratar o ser humano por completo, ou seja, os elementos: físico, emocional, mental e espiritual. São esses elementos que formam um só sistema e quando há o desequilíbrio de um deles, o corpo manifesta de alguma maneira”, conta Denize. A Terapeuta Holística, destaca também, que essa ferramenta é tão simples que não possui nenhuma contraindicação. “Esse tipo de terapia não tem contraindicação nenhuma. Idosos, gestantes, crianças, adultos podem ser submetidos à terapia. Ela é conhecida por atuar diretamente no tratamento de traumas e pela promessa de acabar com a negatividade”.

Segundo Denize, essa Terapia foi descoberta pelo norte-americano ex-comediante Gary Douglas, que descobriu junto a um massoterapeuta parceiro, 32 pontos na cabeça tocando levemente – por meio da técnica “Barra de Access” – são decisivos para o bom andamento da saúde mental. “Por ser muito reflexivo, Gary buscava pelo “algo a mais”, algo que poderia desenvolver e trazer mais leveza e felicidade para sua vida. Quem aplica essa Terapia, costuma dizer “vamos correr as barras”, ou seja, tudo aquilo que está estagnado ou emaranhado será aliviado e ficamos libertos de todo e qualquer julgamento de que nada flui. E então, as infinitas possibilidades que o universo quer nos enviar passa a chegar”.

Quer saber mais?! Espera que logo passarei pela experiência e poderei dar detalhes de como é a Terapia “Barra de Access”!

