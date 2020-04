E não é que a Corrente do Bem é algo sem fim? Toda pequena ação, toda boa iniciativa é coroada com a boa ação que surgi da inspiração que você gerou! E assim o mundo vai girando!…

A Coluna Bonita Ideia vem contar a linda ideia que empreendedores locais tiveram com a finalidade de contribuir para com a sociedade em que estão inseridos! O Studio Jett’s, Salão de Beleza localizado em Rolândia, queria amenizar a angústia de tantas pessoas que estão desempregadas , justamente neste cenário incerto e percebeu que mesmo não podendo fazer doações em dinheiro, poderia contribuir com a vida destas pessoas! Com isso, criou o Projeto

“Com o cabelo cortado”, que oferece corte de cabelo gratuito para pessoas que estão desempregadas!

Segundo os proprietários do Salão, Jeter Torres Henrique e Jenifer de Oliveira Souza Torres Henrique, a vontade de colaborar com a vida de quem está precisando de ajuda, fez com que eles tivessem esta ideia. “O isolamento social, o medo de não pagar as contas está generalizado, imagine, então para quem está sem emprego! Com o corte de cabelo, queremos deixar as pessoas mais bonitas, cheias de auto estima para que elas saibam que elas vão passar por tudo que está acontecendo”!

Gostou da #bonitaideia ? Confira os critérios para participar do Projeto “Cabelo Cortado”:

-Agendar o corte. O projeto é realizado exclusivamente às segundas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 18h;

-Levar em mãos a carteira de trabalho que prova a situação de desemprego;

-Menores de 18, deverão ir acompanhado dos pais ou responsáveis legais e que deverão demonstrar que estão desempregados;

Para saber mais sobre o projeto ou fazer agendamento:

Telefone: (43) 99632-4538

Instagram oficial: @studio_jetts

Facebook: https://www.facebook.com/studioJetts/