Sanepar Explica Alterações no Cheiro e Gosto da Água em Cambé e Londrina

Nos últimos dias, vários moradores de Cambé relataram ao Portal Cambé um gosto e cheiro incomuns na água distribuída na cidade. Após questionamento à Sanepar, a empresa fornecedora de água enviou um vídeo com esclarecimentos do gerente industrial, Rafael Leite, explicando as causas dessa alteração na qualidade da água.

Segundo Rafael, a partir de 1º de agosto de 2024, foi identificada uma variação na qualidade da água do Rio Tibagi, responsável por abastecer 65% de Londrina e 90% de Cambé, atingindo cerca de 600 mil pessoas. Essa mudança se deve à presença de algas no rio, o que pode ocasionar alterações no gosto e cheiro da água. A Sanepar iniciou imediatamente o tratamento com produtos químicos para reduzir o odor e o sabor alterados, mas, conforme Leite explica, não é possível eliminar totalmente o problema.

Apesar da alteração, a Sanepar garante que a água continua totalmente potável e segura para o consumo, atendendo a todas as portarias do Ministério da Saúde. Até o momento, foram registradas poucas reclamações formais, com apenas 30 chamadas no serviço de atendimento da empresa, sendo que a maior parte da população não percebeu a mudança.

O gerente também destacou que a presença das algas é um fenômeno natural, que ocorre principalmente durante períodos de estiagem, como o atual, quando há pouca chuva e maior incidência de raios solares sobre o rio. A Sanepar segue monitorando a situação e aplicando medidas para minimizar os impactos.

A população é incentivada a continuar utilizando a água sem receios e, em caso de percepção de alterações, a contatar a Sanepar pelos canais de atendimento.