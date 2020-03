A partir de segunda-feira (23), as Centrais de Relacionamento da Sanepar estarão fechadas ao público. A medida é uma proteção para a população e empregados da Sanepar e segue recomendações do Governo do Estado e do Ministério da Saúde para colaborar com a prevenção e o combate ao coronavírus.

A produção de água e o tratamento de esgoto continuam sendo feitos durante 24 horas por dia em todo o Estado.

Por prazo indeterminado, solicitações de serviços diversos deverão ser feitos por meio dos canais alternativos da Companhia, como o aplicativo Sanepar Mobile, o 0800 200 0115 e o site www.sanepar.com.br.

NOVO E-MAIL – A novidade é a disponibilização de endereços de e-mail corporativo para serviços especiais: pedidos de religação de água, negociação de débitos em caso de abastecimento suspenso, vazamentos e solicitação de ligação nova. Estes serviços, normalmente, exigiam atendimento pessoal.

O e-mail corporativo deve ser utilizado exclusivamente para serviços não disponíveis em outros canais, e considerados essenciais (pedidos de religação, negociação de débitos em caso de abastecimento suspenso, vazamentos e solicitação de ligação nova, mencionados acima).

Os pedidos por e-mail serão respondidos pelas equipes de atendimento das gerências regionais, que continuarão suas atividades internamente.

A relação dos e-mails está neste site.

A tabela mostra, por exemplo, que moradores de São José dos Pinhais acionarão atendentes da regional da Região Metropolitana de Curitiba que atenderá pelo endereço curitibarmc@sanepar.com.br. Rolândia, usará o e-mail arapongas@sanerpar.com.br. Quem é de Cândido de Abreu, solicitará a religação, por exemplo, no telemacoborba@sanepar.com.br.

NA PALMA DA MÃO – Pelo app Sanepar Mobile é possível atualizar os dados cadastrais, verificar falta d’água, solicitar alteração na data de vencimento da conta, conserto de cavalete e verificação da qualidade da água. É possível, ainda, obter código para pagamento da conta e consultar muitas outras informações, como pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo.

O acesso aos serviços é individual e, como no site, deve ser feito por matrícula cadastrada, sendo que cada matrícula é identificada por um apelido escolhido pelo cliente.

Ao cadastrar seu telefone celular, o cliente também passa a receber SMS com informações sobre falta d´água e outras orientações.

SITE – No site, na aba Clientes, é possível obter segunda via da conta, consultar débitos pendentes, solicitar serviços, atualizar cadastro e verificar como está o abastecimento de água em seu bairro, entre outros.

LIGUE GRÁTIS – Este mesmo atendimento também pode ser feito pelo 0800-200-0115. Este também é o canal para tirar dúvidas e funciona 24 horas por dia, ininterruptamente. A ligação é gratuita.

OUVIDORIA – Também para preservar clientes e trabalhadores, a Ouvidoria da Sanepar não realizará atendimentos presenciais. No entanto, para não afetar seus serviços, fará atendimentos on-line, por meio do site ouvidoria.sanepar.com.br, pelo e-mail ouvidoria@sanepar.com.br ou pelo telefone (41) 3330-3500.

Agência Estadual de Notícias