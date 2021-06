Santa Casa de Cambé receberá R$ 3,4 milhões por ano

Uma boa notícia para a saúde de Cambé. A Santa Casa de Misericórdia, hospital filantrópico sem fins lucrativos, vai receber mensalmente R$ 287.638,89, totalizando R$3,4 milhões ao ano. O contrato foi assinado com a Secretaria Estadual de Saúde e garante maior sustentabilidade financeira ao hospital.

“A Santa Casa é uma instituição fundamental para a nossa cidade e nos dá um alívio muito grande essa assinatura do contrato com o governo do Estado. A gente sabe todas as dificuldades que a instituição enfrenta e esse dinheiro vai ajudar a manter os serviços funcionando de modo que atendam a nossa população, principalmente neste momento de pandemia”, afirmou o prefeito Conrado Scheller.



O novo contrato é uma contrapartida pelo aumento nos atendimentos e procedimentos pelo SUS, como 100 autorizações de internação hospitalar (AIH’s), 637 procedimentos, 70 exames de tomografia. A Santa Casa de Cambé é referência para a população de aproximadamente 138 mil habitantes, incluindo municípios vizinhos, como Bela Vista do Paraíso, Florestópolis, Prado Ferreira e Miraselva.



“Com o novo contrato, segue garantida a manutenção dos serviços prestados à população, reduz o negativo mensal e permite que continuemos com o plano de recuperação de forma segura. Sem dúvida um grande passo para nosso hospital! Agradecemos a do secretário Beto Preto”, comemorou Tatiana Muller, interventora judicial.