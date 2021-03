Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina é assaltado

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida na Vila Nova em Londrina, foi assaltado neste sábado (13), por volta das 13h15, como mostram as imagens das câmeras de segurança. Um homem com máscara de proteção individual (obrigatória no interior do santuário), óculos escuro e boné adentrou à nave da igreja, que fica aberta para fieis fazerem suas orações, e arrombou a caixinha de doações, onde as pessoas podem depositar qualquer quantia em dinheiro. No total, o ladrão levou cerca de R$ 4 mil.

Imagens: Divulgação

Diante disso, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que presta um grande serviço de fé e oração à comunidade londrinense há quase 70 anos, pede ajuda às pessoas para poder recuperar o valor roubado. Seja com informações sobre o assaltante às autoridades policiais seja com doações para a igreja. “É uma tristeza que, diante de um momento tão difícil, ainda haja pessoas que assaltem a igreja, levando um dinheiro que seria utilizado para diversas obras sociais e atividades paroquiais, que aliviam e confortam as pessoas tementes a Deus”, afirma o padre Rodolfo Trilstz.

Via: Fábio Luporini