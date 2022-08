Santuário realiza tríduo de oração pela ordenação episcopal de Dom Marcos José

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, recebe o monsenhor Marcos José dos Santos, que celebra uma missa em um tríduo por sua ordenação como novo bispo de Cornélio Procópio (PR). A celebração, no dia 10 de agosto, às 10h, com transmissão pela TV Evangelizar, também faz parte das comemorações do Ano Jubilar do templo, que completa 70 anos como paróquia (Jubileu de Platina) e 25 como Santuário (Jubileu de Prata). Nos dias 11 e 12 também haverá missas, uma delas celebrada pelo arcebispo de Aparecida e ex-arcebispo de Londrina, Dom Orlando Brandes.

“A Casa da Mãe Padroeira acolhe as orações em preparação pela ordenação do monsenhor Marcos José, padre da nossa Arquidiocese e que foi escolhido pelo papa Francisco como bispo de Cornélio Procópio. Então, vamos rezar juntos por esse dom, por esse ministério episcopal”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

O tríduo, que foi um pedido do arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz a todas as paróquias da Arquidiocese, terá início no Santuário no dia 10 de agosto, quarta-feira, com missa às 10h celebrada pelo novo bispo de Cornélio. Essa celebração será também transmitida pelas redes sociais e pela TV Evangelizar.

“O tríduo tem a importância de preparar bem toda a nossa igreja particular para viver esse momento de graça, da ordenação de um de seus padres, no caso eu, que receberá o terceiro grau da ordem, que é episcopado. Portanto, deve ser um grande momento de espiritualidade, onde vamos celebrar e pedir a Deus mais vocações, em particular, vocações sacerdotais, já que estamos no mês de agosto, o mês das vocações”, ressalta o monsenhor Marcos José dos Santos. De acordo com ele, a oração é sempre um momento muito importante de preparação, seja particular, seja comunitária.

No dia seguinte, 11 de agosto, às 12h, quem preside a missa é o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que já ocupou o cargo de arcebispo de Londrina. E no dia 12, às 19h, a missa será presidida pelo padre Carlos Adão. A ordenação do monsenhor Marcos José dos Santos será no sábado (13), a partir das 15, na Catedral de Londrina, pela imposição das mãos de Dom Geremias Steinmetz. Além dele, os bispos coordenantes da missa serão Dom Orlando Brandes e Dom Manoel João Francisco, bispo emérito de Cornélio Procópio. O ministério episcopal de Dom Marcos José dos Santos tem início no dia 20 de agosto, em uma celebração, às 15h, na catedral Cristo Rei.

Programação do Tríduo:

Dia 10/08, 10h – missa presidida pelo monsenhor Marcos José

Dia 11/08, 12h – missa presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes

Dia 12/08, 19h – missa presidida pelo vigário do Santuário, padre Carlos Adão