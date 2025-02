São Joseense vence Londrina e conquista primeira vitória no Campeonato Paranaense

0:00

O São Joseense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense 2025 ao vencer o Londrina por 2 a 1, em partida realizada neste domingo (02). O confronto aconteceu sob condições difíceis, com um gramado em más condições que prejudicou a qualidade do jogo, mas não impediu o time da casa de sair com os três pontos.

O Jogo

O São Joseense abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, após forte pressão no ataque. Em um cruzamento preciso na área, Thomasel subiu bem e desviou de cabeça para o fundo das redes, colocando o time da casa na frente.

Na volta do intervalo, o Londrina buscou o empate rapidamente. Aos 4 minutos do segundo tempo, Pablo aproveitou um cruzamento na área e desviou para o gol, deixando tudo igual no placar.

O jogo seguiu equilibrado até os 28 minutos, quando o São Joseense conseguiu o gol da vitória. Thomaz cobrou escanteio, e Henríquez desviou para marcar o segundo gol do time da casa, garantindo a primeira vitória na competição.

Tabela de Classificação

Com a vitória, o São Joseense chega aos 4 pontos, mas segue na última colocação do torneio. Já o Londrina, que perdeu a liderança, permanece com 13 pontos, ocupando a segunda posição.

Confira a tabela atualizada após a rodada:

# Times P J V 1 Operário-PR 14 7 4 2 Londrina 13 7 4 3 Maringá 12 7 4 4 Azuriz 12 7 4 5 Athletico-PR 12 7 3 6 FC Cascavel 12 7 3 7 Coritiba 10 6 3 8 Cianorte 10 6 3 9 Rio Branco-PR 6 7 2 10 Paraná 6 7 1 11 Andraus 4 7 1 12 São Joseense 4 7 1

Próximos desafios

O Londrina agora busca recuperação no campeonato e volta a campo na próxima quarta-feira as 20h para enfrentar o Azuriz, em jogo que pode ser realizado no VGD. Já o São Joseense tentará embalar sua segunda vitória consecutiva ao enfrentar o Athletico Paranaense, na Ligga Area dia 02/02 as 20h.