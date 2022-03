Saúde divulga novas datas de repescagem e da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Cambé

A Secretaria de Saúde divulgou novas datas de aplicação da dose de reforço e de repescagem da vacina contra a Covid-19.

Dose de reforço

Na quinta-feira, dia 10 de março, a dose de reforço será aplicada na população de 25 anos ou mais que recebeu a segunda dose da Pfizer (BioNTech), AstraZeneca (Fiocruz) ou CoronaVac (Butantan) até o dia 22 de outubro.

No dia 11 de março, sexta-feira, a dose de reforço da vacina vai estar disponível para população de 23 anos ou mais que recebeu a segunda dose da Pfizer (BioNTech), AstraZeneca (Fiocruz) ou CoronaVac (Butantan) até o dia 27 de outubro.

A aplicação da dose de reforço vai ser das 9h às 14h em uma das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé IV, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino.

Nas datas, é necessário apresentar um documento com foto, o CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação com a anotação da segunda dose.

Repescagem

Também na sexta-feira, dia 11 de março, vai ser realizada a repescagem de segunda dose para os adolescentes de 12 a 17 anos que receberam a dose inicial do imunizante da Pfizer (BioNTech) até o dia 18 de fevereiro.

A repescagem vai ser das 9h às 14h em uma das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé IV, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino.

O adolescente precisa comparecer com um documento com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência, carteira de vacinação e acompanhado de uma responsável, que também deve levar um documento com foto.