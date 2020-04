A ACIC e Prefeitura de Cambé, após muita persistência, estudos e sob compromisso assumido junto ao Ministério Público de seguirem rigorosamente as medidas adotadas pelas autoridades de Saúde, para evitar a contaminação pelo Coronavírus à população, conseguimos a reabertura responsável do Comércio de Cambé, a partir do dia 20/04/2020.

Desta forma, a reabertura do comércio, desde que atendidas as medidas sanitárias indicadas pelos órgãos da saúde, elencadas nos decretos municipais N 172 e 209/2020, veio de forma muito direta e condicionada às normas rigorosas de segurança e saúde pública, a fim de evitar que a flexibilização não venha a ser interrompida por relaxamento por parte de todos nós.

Assim, reiteramos aos comerciantes que dentro das lojas/estabelecimento haja espaçamento mínimo entre as pessoas, higienização rigorosa dos espaços, disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras laváveis e reutilizáveis pelos comerciantes , clientes e funcionários de cada estabelecimento.

Ao longo da semana, se os índices de contaminação, que serão acompanhados pelo Comitê de Crise da Covid 19 de Cambé, apresentarem alterações positivas e riscos, a postura do poder público e demais órgãos, serão contundentes: “retorno imediato ao isolamento social, sem previsão de término e o consequente fechamento do comércio, o que todos nós não queremos.

Senhores comerciantes, a responsabilidade pela continuidade da reabertura do comércio estará em nossas mãos.

Portanto, a aplicação das medidas de segurança é a única ferramenta disponível para a continuidade do funcionamento responsável do comércio.

Desde o primeiro momento, temos priorizado a vida e estamos seguindo rigorosamente as determinações do Poder Público local, Estadual e Federal, sendo do vosso conhecimento que o estudo para reabrir alguns setores do comércio e serviços, passou pelo crivo do Comitê Gestor da Crise da Covid 19, o qual adotou as medidas de segurança para que voltemos a pensar na sobrevivência de todos aqueles que direta e indiretamente dependem do comércio, em especial dos nossos colaboradores.

É muito simples, se a reabertura do comércio gerar aglomerações e os comerciantes não cumprirem a aplicação rigorosa das normas, haverá o retrocesso ao isolamento duramente já experimentado.

Saúde e Economia se sustentam, desta feita ligadas pelo fator responsabilidade de cada um de nós.

Respeitem rigorosamente as normas e continuaremos com o comércio funcionando.

Não relaxem nem por um só instante, se não quiserem o fechamento imediato do comércio pelo Poder Público, que estarão fiscalizando diariamente o comportamento de todos nós.

A ACIC, estará a disposição de cada comerciante, associado ou não, para juntos construirmos uma cidade melhor, fortalecendo o comércio local, valorizando nossa saúde e economia nesse momento de crise mundial.

Atenciosamente,

ACIC – Associação Comercial e Empresarial de Cambé