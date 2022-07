Saúde estende horário nas UBS de Cambé para a campanha ‘Vacina Mais’

Você tem alguma dose de vacina atrasada? Então pega a carteirinha e os documentos para colocá-la em dia! A Secretaria de Saúde vai realizar nesta semana uma campanha de multivacinação nas Unidades Básicas de Saúde para a campanha ‘Vacina Mais’, que acontece em todo o país. Na terça-feira (19) e na quinta-feira (21), as UBS do Cambé IV, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, Centro de Saúde e Guarani vão funcionar em horário estendido, das 7h às 21h; e no sábado (23), todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade vão funcionar das 8h às 17h.

Anderson Marquini, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Coletiva, explica que o ‘Programa Vacina Mais’ é uma campanha nacional de multivacinação e todas as pessoas que estão com a dose de alguma vacina atrasada podem comparecer para receber o imunizante. De acordo com ele, quase todas as vacinas do calendário básico estarão disponíveis, incluindo as vacinas que protegem contra a Covid-19 e a gripe. Nos dias 19 e 21, as UBS vão prestar os atendimentos normais durante o dia, como consultas médicas e odontológicas e, inclusive, aplicar a vacina. Entre às 19h e às 21h, o serviço será exclusivamente para vacinação, assim como no dia 23. A única vacina que não estará disponível é a BCG, que protege contra a tuberculose, já que ela só pode ser aplicada mediante agendamento.

Marquini destaca que essa campanha de multivacinação é uma das medidas tomadas para melhorar a cobertura vacinal da população, já que o índice vem caindo a cada ano. “Essa ampliação no horário permite que as pessoas que trabalham ou estudam durante a semana, possam colocar as vacinas em dia. É uma oportunidade adicional para que ninguém fique desprevenido”, finaliza.

Quem quiser receber a dose de alguma das vacinas deve levar um documento com foto, o comprovante de residência e a carteirinha de vacinação. Para se vacinar, não é necessário fazer o agendamento e há doses disponíveis para vacinar todas as pessoas que comparecerem.