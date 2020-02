A AMEC – Associação da Mulheres Empreendedoras de Cambé, promove no dia cinco de março (quinta-feira), no Buffet Laguna, o evento “Ladys Night”! Com foco nas mulheres- o evento será dedicado somente para ELAS –a AMEC aproveitará a data para homenagear todas as mulheres pelo seu dia, celebrado dia 08 de março!



Segundo a presidente da Associação Samara Godoi Bueno, a edição 2020 traz o evento inédito Lady’s Night, que contará com várias atrações. “Este evento será diferente do que realizamos todos os anos. A festa contará com os embalos da Banda Cobra e Coral e com o som do DJ Marcelo Chrisjosttimo”.



E ainda, segundo a presidência da AMEC, além da música e entretenimento de qualidade, será servido um delicioso coquetel, incluindo: frisantes, chope, drinks, até mesmo drinks sem álcool!



Mulherada, estou sabendo que até tequileiros movimentarão a noite! E corram e garantam seus convites, as vagas são limitadas!

Informações sobre convites:

Podologia CAMBÉ – Av. Canadá, 610 Sala 311 – Centro (Esquina com a Rua Holanda)

Silvia Lucatelli Boutique – R. Dinamarca, 631 – 3 – Centro

Requinte Calçados – Av. Brasil, 322 – Centro

Ótica Modelo – R. França, 272 – Centro

Deposito Planalto – Av. Brasil, 741 – Centro

Gabi Moda Basic – Av. Inglaterra, 765 – Centro