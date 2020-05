O dia das mães chegou mais uma vez. Para alguns, muitas lamentações e para outros muitas alegrias, para alguns restam as fotos e lembranças e para outros comemorar junto com a sua mãe.



Mãe, nada mais é do que tudo. Todos os dias são dias delas, pois elas trabalham dia e noite e cuidam dos afazeres da casa. O papel mais importante de uma casa é o da mãe. Sem ela a casa fica vazia, sem ela a família não é a mesma.

No segundo domingo de maio é comemorado oficialmente o dia das mães, e esse dia a emoção é exposta com mais sensibilidade.



O saxofonista Jean Marcos Cardoso juntamente com a família de sua namorada, resolveram realizar uma homenagem diferente no início da madrugada deste domingo (10/05) às mães.

“Estávamos em casa na noite de sábado e enquanto conversávamos, decidimos fazer uma homenagem a minha mãe, a senhora Neuza de Jesus Pereira dos Santos que mora no Conjunto Habitacional Castelo Branco e também às funcionárias que são mães, da Unidade de Saúde 24 Horas, que lutam diariamente contra o Covid-19”, disse Tércio de Jesus Santos ao Portal Cambé.

Por volta das 23h50, Tércio, suas irmãs Carina de Jesus Santos Duarte e Priscila de Jesus Santos, sua esposa Vanessa da Silva Ferreira Santos, sua filha Ana Eduarda Silva Santos e também o saxofonista, foram primeiramente até o apartamento de Dona Neuza. Ao som do saxofone e com a voz de Priscila, a primeira homenagem foi feita. Veja parte do vídeo abaixo:

Na sequência, o grupo seguiu até a Unidade de Saúde 24 Horas onde surpreenderam as mães trabalhadoras do local. Com a música de Roberto Carlos “Como é grande o meu amor por você”, Priscila cantou e emocionou todos que estavam na unidade de saúde.

“Nunca imaginávamos fazer algo assim, tão simples mais belo e que emociona as mães, vai ficar para a vida toda”, informou a microempresária Vanessa. Veja parte do vídeo que foi gravado na unidade de saúde:

O mundo precisa de amor de mãe, precisa ser mais sensível, ser mais empático. Dessa forma o mundo será cada vez melhor.