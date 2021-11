Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente captura animais de grande porte soltos na cidade

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vem apreendendo animais de grande porte, como cavalos, mulas e burros soltos nas vias públicas da cidade. Em 2020, foram recolhidos 11 animais, já neste ano foram 14 somente até julho. Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente, a maior parte desses animais escapa de locais precários, como fundos de vale, e acaba indo para as vias urbanas da cidade, podendo ocasionar acidentes. O resgate, o transporte e a realocação desses animais vêm sendo feita, desde o começo de 2020, por uma empresa terceirizada, responsável por cuidar dos animais até que sejam reinseridos em seus locais de origem.

Maurício Gomes, responsável pelo setor de abandono animal da Secretaria de Meio Ambiente, esclarece que os locais em que mais são encontrados animais de grande porte na cidade são no Conjunto Habitacional Ulysses Guimarães e no fundo de vale do Ribeirão Cambezinho, próximo à Rua Manoel da Borba Gato. “Muitos animais escapam de onde estão amarrados e vão procurar comida em outros locais, o que é muito perigoso, visto que muitas vezes vão parar em rodovias movimentadas, como a BR-369 e a PR-445”, explica. Segundo ele, Cambé não registrou acidentes com animais de grande porte nos últimos dois anos por conta de ações de captura como essa.

Os animais recolhidos são encaminhados para uma propriedade rural na cidade de Rolândia. “Esses animais são tratados e avaliados por veterinários da empresa até que os responsáveis sejam localizados e penalizados”, ressalta. Nesses casos, o proprietário do animal é multado em R$168,25 e, após o pagamento, pode levar o animal de volta. “Mas alguns animais são encontrados machucados, vítimas de abandono mesmo. Em situações como essa, os animais passam por um tratamento até se recuperarem e depois podem ser vendidos pela prefeitura”, explica. Segundo ele, a maior parte dos animais já capturados retornou aos donos, outros não resistiram e alguns permanecem à disposição do município.

Para fazer uma denuncia de algum animal de grande porte solto na cidade, é necessário ligar na Ouvidoria Municipal (156) ou na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (3174-0490) das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h para que a empresa responsável possa ser comunicada. “Normalmente, a empresa atende as ocorrências entre 15 e 20 minutos após a denúncia e já faz a avaliação da situação do animal e do local em que ele está”, finaliza Maurício Gomes.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC