Secretaria de Assistência Social e Cidadania abre inscrições para o programa Agentes da Cidadania

A Prefeitura Municipal de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, abre 38 vagas para o projeto Agentes da Cidadania. Lucilene Diorio, responsável pela pasta, aponta que os benefícios da iniciativa vão desde a ampliação do conhecimento sobre cidadania até a participação e inclusão sociocultural dos jovens.

O objetivo é dar protagonismo e incentivo aos projetos voltados para crianças e adolescentes. Os responsáveis pelas iniciativas contempladas, que são chamados de Agentes da Cidadania, recebem uma bolsa mensal.

O programa é gratuito e exclusivo para moradores de Cambé entre 14 e 24 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social. Eles podem participar propondo projetos nas áreas de Esporte, Lazer, Cultura e Cidadania e devem cumprir 40 horas mensais de atividades. Uma comissão decidirá se as iniciativas serão aprovadas ou rejeitadas.

Os profissionais do Centro da Juventude protocolam as inscrições. Não haverá taxa. Além de se enquadrarem na faixa etária citada acima, os candidatos devem apresentar Registro Geral (RG), Carteira de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência, declaração escolar e folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico). A renda per capta deve ser de até um salário mínimo.

Caso o jovem for menor de idade, ele deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de um responsável. O Centro da Juventude está situado na avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953, no jardim Castelo Branco e seu expediente matutino vai das 8h30 às 11h30. Durante a tarde, o atendimento é entre 13h e 17h.

A adesão será pelo período de um ano. O prazo, no entanto, pode ser prorrogado por igual período se houver interesse de ambas as partes.

Lucilene Diorio observa que o programa instiga os participantes a compartilharem suas aptidões. “É importante o pertencimento do jovem na comunidade. Ele irá dividir as habilidades que tem porque, muitas vezes, não tem oportunidade de mostrar seu talento. Ele será o protagonista da própria história”, afirma a secretária.