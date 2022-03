Secretaria de Cultura promove oficina de teatro aberta para toda a população

Se você sonha ou já sonhou em se apresentar em grandes palcos, com plateias lotadas e no centro dos holofotes, esse pode ser o passo inicial para que a sua carreira no teatro comece. A Secretaria de Cultura está com turmas abertas para a oficina de teatro, disponível para toda população. As aulas começam no próximo sábado, dia 02 de abril, e estão disponíveis 60 vagas, sendo 30 para crianças e adolescentes e 30 para adultos.

Para quem se interessa pela área, as inscrições podem ser feitas até a data de início da oficina pelos telefones 3174-0278/3174-0288 ou pelo Instagram (https://www.instagram.com/secretariacultura.cambe/) e Facebook (https://www.facebook.com/cambecultura) da Secretaria de Cultura. Jefferson de Oliveira, diretor do Departamento de Eventos Culturais, ressalta que como o número de vagas é limitado, o ideal é que todos os interessados façam a inscrição o quanto antes.

A oficina acontece aos sábados e tem duração de três meses, sendo divida em duas turmas: para crianças e adolescentes de 08 a 17 anos; e para adultos, independente da idade. Para os menores de idade, as aulas começam às 13h30 e vão até às 15h, horário que inicia a aula dos adultos, que segue até às 17h. A oficina é ministrada pela instrutora teatral Luana Bispo Soares, como contrapartida da Lei Aldir Blanc.

As aulas vão acontecer no espaço do ETECA (Educação, Trabalho, Emprego, Cultura e Arte), que fica na rua Rua Eugênio M. Fadel, 65 – Cambé IV. “Quando você faz uma oficina de teatro, você consegue lidar melhor com a timidez, desenvolve a comunicação oral e corporal, além de fazer novas amizades e fortalecer a confiança nas pessoas. E, claro, isso pode te levar a descobrir uma nova profissão”, finaliza.