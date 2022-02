Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cambé promove ações de apoio a MEIs

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cambé definiu junto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) o planejamento de projetos de capacitação, de qualificação e de informação para Microempreendedores Individuais (MEI). As ações vão ser desenvolvidas durante o ano de 2022, por meio da Sala do Empreendedor.

Todo o atendimento vai ser gratuito para apoiar os microempreendedores do município e resgatar aqueles que ainda estão na informalidade. Também vão ser apresentados os benefícios em ser MEI. Lourdes Aparecida Manfre Maçolla, secretária de desenvolvimento econômico, detalha que a partir de março vão ser realizadas oficinas e palestras para os microempreendedores e visitas técnicas para a equipe da Sala do Empreendedor. “Essas ações são pontuais, mas o nosso atendimento cotidiano continua normalmente por meio de agendamentos”, destaca a secretária.

Também ficou definida a realização de consultorias a cada 15 dias durante o ano todo, por meio de um consultor credenciado do Sebrae, com foco em finanças, marketing e marketing digital. “O consultor passa todas as informações necessárias para que o microempreendedor saiba como administrar as finanças da empresa dele”, acrescenta Maçolla.

A maioria das ações serão eventos presenciais e vão ser divulgadas durante o ano por meio dos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Cambé. Também é possível procurar a Sala do Empreendedor na Rua França 84 ou entrar em contato pelo telefone 3174 2716.