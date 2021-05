Secretaria de Educação faz consulta com pais para retorno das aulas

A Secretaria de Educação de Cambé está realizando uma pesquisa para que as famílias indiquem o interesse em enviar as crianças para a aula em atendimento presencial híbrido, que combina a aprendizagem presencial e remota.

Devem responder à pesquisa neste momento apenas os responsáveis por alunos do Ensino Fundamental e das Turmas do Infantil 5, da Educação Infantil. O formulário para preencher as respostas está disponível no link https://forms.gle/pRXaSoK9NrNhTvUS6. O prazo para responder termina na terça-feira (04/05).



O objetivo da Secretaria de Educação é poder preparar as escolas de forma que atendam às medidas sanitárias para a segurança de alunos e suas famílias, bem como, de todos os profissionais da educação.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC