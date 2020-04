A Secretaria de Educação de Cambé está enviando cartas às famílias informando como será o processo educativo no período de quarentena da pandemia. Confira a íntegra da carta abaixo. Carta às famíliasA Rede Municipal de Educação de Cambé, preocupada com os reflexos da suspensão das atividades escolares na aprendizagem de nossos alunos, mas atenta à priorização dos cuidados com a saúde deles e de seus familiares, tem discutido alternativas para a elaboração de atividades que os mantenham em ritmo de estudo. Entendemos que para nossos alunos, ainda dependentes de uma metodologia mais interativa, com necessidade de atenção constante do professor, faz-se necessário agir com cautela, priorizando a qualidade do ensino e não medindo esforços para organizar e estruturar um atendimento da forma mais eficaz possível e que respeite as dificuldades dos envolvidos. Em momento algum transferiremos às famílias a responsabilidade de ensinar que compete à Escola. Assim, organizamos um Plano de Atividades Complementares de Estudo (PACE), com atividades que poderão ser realizadas pelos alunos do 2º ao 5º ano, sem necessidade de auxílio dos pais. Estas atividades serão diárias, inicialmente contemplando a revisão de conteúdos já trabalhados pelos professores e envolverão todas as disciplinas de nosso currículo, na tentativa de consolidar o conhecimento em aquisição até o presente, com respeito aos limites de cada aluno. Objetivamos com o PACE a garantia do mínimo de qualidade e a manutenção dos hábitos de estudo, possibilitando, ao retornarmos regularmente as atividades, a facilidade de acompanhamento do eventual ritmo que possa vir a se impor às aulas. Para os alunos de 1º ano, e para a Educação Infantil, níveis 4 e 5, as atividades exigirão apenas que alguém faça a leitura do que está sendo proposto e, a realização também será independente, de forma que os responsáveis não precisarão se preocupar em explicar o conteúdo abordado. A parceria da família será de fundamental importância para que estas atividades cheguem aos nossos alunos e eles tenham, em casa, o tempo necessário para a realização das mesmas, sempre respeitando os limites de cada um. Assim garantiremos a efetividade da ação proposta.As Atividades Complementares de Estudo serão as mesmas para toda a Rede Municipal, pois todas nossas escolas trabalham em consonância. Faremos o envio por whatsapp, e para tal, precisamos que todos os pais que ainda não o fizeram, deixem seu contato com a direção da escola. Os contatos não serão expostos. Criaremos linhas de transmissão, para o envio das atividades, separadas por série. Nestas linhas de transmissão, os pais receberão individualmente as mensagens e poderão estabelecer uma comunicação com a Escola, para sanar eventuais dúvidas ou apontar as dificuldades encontradas. Daremos início ao PACE, na próxima segunda-feira, dia 13 de abril. Para isso, será necessário que todos os responsáveis autorizem o cadastro de seu contato, no formulário Google que receberão. Esta será a validação para nosso trabalho. Os alunos deverão utilizar o caderno de tarefas para a realização das atividades. Após a primeira semana de trabalho, avaliaremos os resultados e, caso sejam necessários alguns ajustes, faremos a comunicação também pelo whatsapp. Procurem dedicar atenção aos recados enviados pela escola. Seu apoio será fundamental para que o PACE seja efetivo para nossos alunos. Vamos confiar que tudo passará e que poderemos retornar o mais breve possível à normalidade. Fiquem em paz!Claudia Santos Codato SeguraSecretária Municipal de Educação