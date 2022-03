Secretaria de Esportes  de Cambé realiza seletiva para Jogos Escolares do Paraná

A Secretaria Municipal de Esportes de Cambé promove de 5 a 13 de abril seletivas para escolas do município para definir os classificados para a próxima fase dos Jogos Escolares do Paraná. Serão disputadas as modalidades futsal, handebol, voleibol e basquete. No total, dez escolas do município vão competir por uma vaga na fase regional. As seletivas municipais vão ser realizadas no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, Ginásio de Esportes José Alaja Manoel e no Ginásio de Esportes da Praça São Paulo.

Segundo o coordenador técnico, Claudiney Gloor, a escola que sair campeã da seletiva poderá participar das próximas etapas dos Jogos. “Na seletiva de Cambé sai uma equipe campeã que poderá participar da fase regional, e a equipe que vencer a fase regional pode ir para a fase macro regional, e o campeão e o vice-campeão da macro regional jogarão na final”, detalha. O coordenador técnico também explica que os Jogos Escolares, promovidos pelo Governo do Estado, terão competições em diversas modalidades. Porém, na maioria delas há apenas uma vaga disponível para cada município. “Por isso existe a necessidade de organizarmos essa seletiva, que vai definir qual escola de Cambé vai poder representar o município nos Jogos Escolares do Paraná”, esclarece Gloor. A seletiva é organizada em duas categorias. A classe A com jovens dos 15 aos 17 anos e a classe B com jogadoras de 12 a 14 anos. Todas as modalidades dos Jogos Escolares contarão com equipes femininas e masculinas.

“O papel da Secretaria de Esportes é fomentar o desporto em todas as esferas, inclusive o desporto escolar e esse é o momento das escolas formarem as suas seleções para representarem um primeiro momento a escola e em um segundo momento o município na participação nos jogos escolares do Paraná”, finaliza Gloor.