Secretaria de Esportes inaugura ampliação da parede de escala com festival da modalidade

A Secretaria Municipal de Esportes retoma o Festival de Escalada de Cambé. Ele será realizado no sábado (04/06) no Centro de Treinamentos de Escalada de Cambé (Cetec), na Rua Belo Horizonte nas dependências do Estádio Municipal José Garbelini. A data também comemora a inauguração da ampliação de uma parede de escalada no Centro de Treinamentos. O festival é um evento anual e ocorrerá pela primeira vez depois do fim das restrições devido à Covid-19.

O assistente administrativo, Claudiney Gloor, explica que o festival resgata os eventos de escalada no município. “O intuito da competição é reunir os escaladores da região e também o pessoal que frequenta o Cetec, para promover a escalada e a integração dos escaladores”, detalha.

A competição será dividida no masculino nas categorias amador, pró e máster e no feminino em amador e pró. Os vencedores serão premiados com equipamentos. “Os prêmios serão produtos e serviços ofertados pelos apoiadores do evento”, informa Gloor.

A inscrição poderá ser feita no dia do festival, com uma taxa de R$10. Para mais informações ou para realizar a inscrição com antecedência, é possível entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone 3174-0275. O evento é aberto ao público.