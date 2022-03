Secretaria de Esportes oferece aulas de futsal em três bairros de Cambé

A Secretaria Municipal de Esportes de Cambé atende cerca de 400 alunos em projetos de futsal de várias categorias. O município oferece as aulas há 24 anos e atualmente há turmas nos bairros Cambé 2, Cambé 3 e Jardim Silvino.

No Cambé 2 há turmas de segunda, quarta e sexta-feira das 9h10 às 10h10 para crianças de 5 à 7 anos e das 10h10 às 11h10 para jovens dos 14 aos 17 anos. No período da tarde as aulas começam as 14h30 às 15h30 para crianças de 8 à 11 anos e das 15h40 às 16h40 para adolescentes dos 14 aos 17 anos.

No Jardim Silvino as aulas são de terças e quintas, das 9h30 às 10h15 para alunos de 7 à 9 anos e das 10h15 às 11h para crianças a partir de 11 anos.

No Cambé 3 há turmas a partir das 8h15 às 9h30 de futsal masculino dos 12 à 14 anos e futsal feminino das 9h30 às 10h30 para meninas de 10 à 14 anos.

Um dos responsáveis pelas aulas de futsal, Edson Bezerra do Nascimento, ressalta a importância do projeto para os jovens: “O projeto atende em todos os polos da cidade e ajuda na autoestima da criança, a criança que mexe com esporte tem uma saúde melhor também”.

Ele explica que são atendidos 20 alunos por turma, e que os interessados em participar podem comparecer direto às aulas para que façam a matrícula. As crianças e os adolescentes devem estar estudando para que possam entrar na equipe, pois é feito um acompanhamento escolar.