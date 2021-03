Secretaria de Justiça cria canal online para denúncias de baladas clandestinas

A Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho desenvolveu um canal online para receber denúncias de baladas clandestinas. O endereço do link tem como objetivo servir de apoio para as polícias no combate a quem insiste em descumprir as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias.

Uma das recomendações para que a denúncia seja feita é anexar os prints de convites e conversas sobre as festas clandestinas, além de fotos e vídeos dos eventos irregulares que já aconteceram ou qualquer informação extra que materialize a denúncia. A ideia é registrar aglomerações passadas ou convites para festas que vão acontecer, deixando aquilo que é em tempo real para os canais tradicionais das forças de segurança.

É uma medida que está dentro do escopo do Departamento de Justiça e da atuação em Direitos Humanos. Ela vai auxiliar as forças policiais na responsabilização dos envolvidos.

“Tanto os organizadores quanto os frequentadores destas baladas clandestinas estão em total desrespeito à lei e às normas de saúde pública, causando imensos danos à população que está se cuidando durante a pandemia. E mais, essas pessoas podem colocar a vida de seus pais e demais familiares em risco”, alertou o secretário da pasta, Ney Leprevost.

CANAIS DA POLÍCIA – Se alguém constatar a realização da balada clandestina enquanto ela está acontecendo, a recomendação da Secretaria da Justiça é de que a ligação seja feita no telefone 190 ou para a guarda municipal de seu município, no mesmo padrão de sempre.

Agência Estadual de Notícias