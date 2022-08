Secretaria de Obras interdita ponte da Estrada do Conan para reformas

A Secretaria de Obras de Cambé interditou a ponte da Estrada do Conan, que liga a região da Warta ao Conjunto São Jorge, em Londrina. A ponta cruza o Córrego Jacutinga e precisou ser bloqueada por conta das más condições de trafegabilidade, já que a base de madeira estava apodrecendo. Segundo Manoel Cicero dos Santos, secretário de Obras, uma equipe está trabalhando no local e a expectativa é de que a reforma seja concluída até o fim da próxima semana.

O secretário explica que a ponte foi interditada após a avaliação da pasta e da Defesa Civil, que constataram que a transposição corria risco de desabamento. De acordo com ele, as bases de sustentação da ponte, que são de madeira, estavam gastas, o que traz riscos à segurança dos motoristas e pedestres que precisam atravessar o córrego. “Com a ação do tempo, os dormentes de sustentação começaram a apodrecer, então isso faz com a ponte fique instável e o risco de desabamento seja real”, explica. De acordo com ele, a Secretaria de Obras faz constantemente vistorias como essa em transposições da cidade, que permitem avaliar as condições de trafegabilidade das pontes.

Manoel Cicero dos Santos ressalta que a travessia tem 7 metros de comprimento e fica a 3 metros de altura do córrego. “A ponte é muito utilizada por agricultores que passam com maquinário pesado e por crianças e adolescentes que vêm para a cidade para estudar, então é fundamental que a transposição garanta a segurança que essa população necessita”, explica. O secretário afirma que a ponte vai continuar sendo de madeira, mas todas as vigas de sustentação e do assoalho serão substituídas.

Segundo dos Santos, enquanto as obras não são finalizadas, a população que mora ou trabalha no local tem duas opções para acessar a região. A primeira é pela Rodovia Carlos João Strass e a outra é pela Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445). “Eles vão ter que fazer uma volta um pouco maior, mas é por uma boa causa, já que a ponte vai ficar nova, trazendo mais segurança para quem precisa passar por esse trajeto todos os dias”, finaliza.