Secretaria de Obras trabalha na manutenção da ponte do Córrego Esperança após chuvas fortes

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Obras, está promovendo a limpeza da tubulação e o alargamento de calha da ponte Córrego Esperança, que liga o Jardim Novo Bandeirantes ao Jardim Avelino Vieira. O rio transbordou a primeira vez na sexta-feira (08). No período da tarde de segunda-feira (10), as obras tiveram que ser interrompidas, pois um novo temporal impediu a finalização dos trabalhos. Com essa nova chuva, o córrego transbordou novamente.

Na quarta-feira (12), deu-se continuidade ao trabalho. Segundo o secretário de obras Manoel Cícero dos Santos, na ponte já ocorreram vários transbordamentos. Ele também explica que a limpeza da tubulação e o alargamento de calhas (aumentar a área de absorção de água antes da ponte por meio de uma lagoa) são medidas emergências e a curto prazo. Ele garante que a solução a longo prazo, que seria a construção de uma nova ponte, está sendo estudada em conjunto a Prefeitura de Londrina, pois a ponte encontra-se no limite entre os dois municípios: metade é do município de Cambé e a outra metade é de Londrina. “Será necessário fazer um redirecionamento de água por meio de uma tubulação mais alta e mais larga”, destaca o secretario.

A situação se agravou com o surgimento de novos bairros a margem do Córrego Esperança. “O volume de área permeável diminuiu e aumentou-se o concreto sem filtração”, explica. A tubulação será desobstruída totalmente até quinta-feira pela equipe da secretaria de obras.