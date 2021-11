Secretaria de Saúde de Cambé faz repescagem de primeira dose e aplicação de segunda da vacina contra Covid-19A

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, convoca a população de 18 anos ou mais, que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer (BioNTech) até o dia 5 de outubro para a aplicação da segunda dose do imunizante.

Será na segunda-feira, dia 29 de novembro, das 8h às 12h, na rodoviária de Cambé. É preciso apresentar documento com foto, cartão SUS ou CPF e carteirinha de vacinação com a anotação da primeira dose.Já na terça-feira, a Secretaria de Saúde vai fazer uma repescagem para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos que ainda não receberam a primeira dose.

A vacinação vai ser das 9h às 14h em uma das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé 4, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino.

É necessário comparecer com um documento como foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável que esteja com um documento com foto.