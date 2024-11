Secretaria de Saúde de Cambé Organiza Mutirões de Limpeza para Combate ao Aedes aegypti

0:00

Com a aproximação do verão, que traz o aumento das chuvas e das temperaturas, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Cambé divulgou um calendário de seis mutirões de limpeza até o final de dezembro. Essas ações visam a ajudar os moradores a manter seus quintais limpos e livres de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Calendário dos Mutirões de Limpeza

Os mutirões começam neste sábado, 9 de novembro, atendendo aos bairros da área de abrangência do Centro de Saúde de Cambé. Os próximos mutirões acontecerão nas seguintes datas e locais:

23 de novembro : Área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guarani.

: Área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guarani. 30 de novembro : Área de abrangência da UBS do Novo Bandeirantes.

: Área de abrangência da UBS do Novo Bandeirantes. 7 de dezembro : Área de abrangência da UBS do Algacyr Ferreira.

: Área de abrangência da UBS do Algacyr Ferreira. 14 de dezembro : Área de abrangência da UBS do Silvino.

: Área de abrangência da UBS do Silvino. 21 de dezembro: Área de abrangência da UBS do Cristal.

Procedimento para o Mutirão

Os caminhões do mutirão começarão a circular pelas ruas dos bairros às 7h da manhã, recolhendo objetos que possam acumular água, como móveis velhos e madeiras. No entanto, galhos, folhas, entulhos e materiais de construção não serão aceitos.

A coordenadora de Endemias, Daniele Rigone, recomenda que os moradores depositem os itens autorizados na calçada na sexta-feira anterior ao mutirão. “O caminhão já pode ter passado na rua se o morador deixar para fazer isso no sábado”, explica a coordenadora. Em situações de alto volume de descarte, os caminhões podem retornar durante a semana para concluir a coleta.

Importância do Mutirão

Segundo Rigone, a ação conjunta entre o município e a população é fundamental para evitar a proliferação do Aedes aegypti. “Daremos início a mais uma etapa dos mutirões de limpeza e contamos com a colaboração de toda a população para eliminar possíveis focos do mosquito. Nesta época em específico, com condições climáticas favoráveis à reprodução dos mosquitos, precisamos redobrar os cuidados em nossas residências para evitar um surto no futuro.”

A iniciativa busca reforçar a conscientização e a mobilização da população no combate aos criadouros do mosquito transmissor, sobretudo nesta época em que os índices de proliferação são elevados.