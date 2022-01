Secretaria de Saúde divulga nova data de repescagem de primeira e segunda dose e da dose de reforço da vacina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Secretaria de Saúde divulgou novas datas de repescagem de primeira e segunda dose e da dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Primeira dose

Nesta terça-feira, dia 11 de janeiro, a vacina vai estar disponível para a população acima de 12 anos que ainda não recebeu nenhuma dose do imunizante. A vacinação vai ser das 9h às 14h em um das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé 4, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino.

É obrigatório comparecer com um documento com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Os adolescentes devem ir acompanhados de um responsável, que também deve levar um documento com foto.

Segunda dose

Também no dia 11 de janeiro, terça-feira, a vacinação vai ser para quem perdeu a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer (BioNTech) ou da AstraZeneca (Fiocruz). A vacina vai estar disponível das 9h às 14h em um das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé 4, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino.

É necessário comparecer com um documento com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação com anotação da primeira dose. Os adolescentes devem ir acompanhados de um responsável, que também precisa levar um documento com foto.

Dose de reforço

Na terça-feira, dia 11 de janeiro, a aplicação da dose de reforço vai ser para os portadores de comorbidade acima de 55 anos que receberam a segunda dose até o dia 02 de agosto.

No dia 12 de janeiro, quarta-feira, a dose de reforço vai estar disponível para os portadores de comorbidade acima de 50 anos que receberam a segunda dose até o dia 06 de agosto e para os profissionais da Educação que receberam a segunda dose até o dia 09 de agosto.

Na quinta-feira, dia 13 de janeiro, a dose de reforço vai ser para os portadores de comorbidades acima de 40 anos que receberam a segunda dose até o dia 13 de agosto e para os profissionais da Educação vacinados com a segunda dose até o dia 17 de agosto.

Na sexta-feira, dia 14 de janeiro, a aplicação da dose de reforço vai ser para os portadores de comorbidade com mais de 30 anos e para os profissionais da Educação, Saúde e Assistência Social vacinados com a segunda dose até o dia 25 de agosto.

Em todas as datas, a vacina vai estar disponível das 9h às 14h em um das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé 4, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino.

É necessário comparecer com um documento com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação com anotação da segunda dose.