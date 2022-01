Secretaria de Saúde divulga novas datas de segunda dose e dose de reforço da vacina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Para a próxima semana a Secretaria de Saúde divulgou novas datas para a segunda dose e para a dose de reforço.

Segunda Dose

Na terça-feira (18/01), a segunda dose vai estar disponível para os adolescentes de 13 à 14 anos, que foram vacinados com a vacina da Pfizer até o dia 20/11. Na quinta-feira (20/01) os adolescentes acima de 12 anos que tomaram a primeira dose de Pfizer até o dia 30/11 também receberão a segunda dose do imunizante. Neste mesmo dia, aqueles que receberam a primeira dose de Fiocruz até o dia 26/11, também poderão tomar a segunda dose.

Dose de reforço

A dose de reforço estará disponível na quarta feira (19/01) para portadores de comorbidades acima de 18 anos e para a população geral que recebeu a segunda dose do imunizante até o dia 02/09.Na sexta-feira (21/01) a população geral acima de 58 anos, profissionais da saúde e da educação, que tomaram a segunda dose até o dia 04/09 também vão poder se vacinar com a dose de reforço. Em todas as datas as vacinas estarão disponíveis das 9h ás 14h nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé IV, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino. É necessário comparecer ás Unidades Básicas de Saúde com um documento com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação com a comprovação das doses anteriores.

Gestantes

A Secretaria de Saúde informa ainda que as mulheres que estão gestantes e já tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses podem procurar uma unidade de saúde nestes dias citados acima para receber a dose de reforço.