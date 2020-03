A Secretaria de Saúde de Cambé esclarece a população sobre a falta de “fumacê” no município. O Ministério da Saúde do Governo Federal é o único responsável pela compra e distribuição do inseticida e larvicida que combatem o mosquito Aedes aegypti. Dessa forma, os municípios não estão autorizados a adquirir esse tipo de produto de forma autônoma. No ano passado, a utilização do veneno foi suspensa após a constatação de que o inseticida não estava mais sendo eficaz contra o mosquito. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, um novo inseticida esta sendo importado e testado.A Secretaria de Saúde afirma que a melhor estratégia para o controle do mosquito continua sendo eliminar os focos, tratando os locais que podem acumular água e servir para a reprodução do Aedes aegypti.