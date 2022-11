A Secretaria de Saúde promove o Sábado Azul, uma ação de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. O Sábado Azul será realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no dia 19, das 8h às 14h. Neste mesmo dia, a equipe do Ônibus da Saúde também estará prestando serviços no calçadão, das 9h às 13h.

Durante o Sábado Azul, além de orientações sobre o câncer de próstata, as UBSs e o Ônibus da Saúde vão oferecer consultas e informações sobre a saúde masculina como um todo. A diretora do departamento de Atenção Básica, Núbia Mara Mattos, ressalta a importância de exames de prevenção, principalmente do câncer de próstata e da hipertensão arterial. Segundo ela, 43% dos homens acima de 60 anos apresentam hipertensão arterial, que pode ser fatal caso não seja diagnosticada precocemente. “As doenças prevalentes que levam à mortalidade da população masculina são em geral evitáveis. É o caso das doenças do aparelho circulatório, como por exemplo, da hipertensão arterial e a neoplasia, como por exemplo, o câncer de próstata”, detalha. Mattos explica que esse é o tipo de câncer mais comum nos homens brasileiros e é fundamental que o cuidado com a saúde masculina seja estendido por todo o ano. “Orientamos que os homens procurem os serviços de saúde periodicamente para manter o acompanhamento e aumentar a expectativa de vida”, acrescenta.

As ações de sábado fazem parte do calendário do Novembro Azul, criado na Austrália em 2003 e foi implantado no Brasil em 2008. O mês tem como objetivo principal a prevenção ao câncer de próstata. O dia 17 de novembro foi estabelecido como Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata.