A Secretaria Municipal de Saúde promove drive thru em nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. A vacina da gripe está disponível para toda a população e a do sarampo para pessoas de 20 a 49 anos. A ação vai acontecer no próximo sábado (15) das 9h às 15h em dois pontos: na Avenida Brasil, 1258, em frente à rodoviária de Cambé; e na Avenida Parigot de Souza, 953, em frente ao Centro da Juventude.

A população vai contar com a opção drive thru, mas quem for sem carro também será atendido. Segundo a enfermeira da Vigilância Epidemiológica Bárbara Radigonda, cerca de três mil doses da vacina da gripe e uma grande quantidade de doses da vacina de sarampo estarão disponíveis. Ela ainda ressalta que as vacinas também estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município desde o início da campanha. “Quem preferir se vacinar nas UBS’s deve entrar em contato com a unidade da sua região e agendar o dia e hora”, explica.