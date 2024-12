Secretaria de Saúde realiza mutirão de limpeza na região do Cristal neste sábado (21)

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A Secretaria Municipal de Saúde Pública, em parceria com a Prefeitura, promove neste sábado (21) mais um mutirão de limpeza contra a dengue. A ação terá início às 7 horas e será realizada nas áreas atendidas pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cristal. A iniciativa visa conter o avanço da dengue e auxiliar os moradores na eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Caso ocorra chuva, o mutirão será adiado para uma nova data.

Bairros contemplados

O mutirão atenderá os bairros da área de abrangência da UBS do Cristal, incluindo:

Cristal

Califórnia

Europa I e II

Jardim Atlanta

Jardim Campo Belo

Jardim Flórida e Jardim Flórida II

Jardim Panorâmico

Jardim Paraná

Jardim Vitória

José dos Santos Rocha

Residencial Nossa Terra

São Francisco

Santa Mônica

Vale Verde

Orientações para os moradores

Os agentes da Prefeitura recolherão objetos que possam acumular água, como:

Móveis antigos

Madeiras

Outros itens em geral que representem risco de proliferação do mosquito

Materiais como galhos, folhas, entulhos e resíduos de construção não serão recolhidos durante o mutirão. Esses itens devem ser descartados em locais apropriados, conforme as normas de coleta seletiva e destinação de resíduos sólidos.

A Secretaria recomenda que os moradores coloquem os objetos permitidos nas calçadas das residências na sexta-feira (20), para garantir que sejam recolhidos. Caso os agentes não consigam finalizar o recolhimento no sábado, os caminhões retornarão durante a semana seguinte.

Importância da participação comunitária

A dengue é uma doença grave que pode ser evitada com ações simples de prevenção, como eliminar recipientes que acumulam água. A colaboração da população é essencial para o sucesso da iniciativa. Denúncias sobre locais com focos de mosquito podem ser feitas à Prefeitura ou aos órgãos competentes.