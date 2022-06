Secretaria de Trabalho abre vagas para cursos de maquiagem e de manicure

A Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização abre as últimas vagas para dois cursos profissionalizantes gratuitos no Centro de Convivência do Idoso no Jardim Novo Bandeirantes, na Rua Presidente Artur Bernardes. O curso de manicure teve início hoje (20/06) e o curso de maquiagem profissional começa amanhã (21/06) às 13h.

Para os interessados em tornarem o trabalho com a maquiagem e com a manicure uma fonte de renda, tanto extra quanto principal, essa é a última semana para se matricular. Para realizar a inscrição é necessário entrar em contato com o Sine pelo telefone 3174-0443 até sexta-feira. A idade mínima para participação é de 16 anos.

O curso de manicure será realizado todas as segundas e quartas-feiras das 13h às 17h. As aulas começam no dia 20/06 e vão até o dia 01/08. E do dia 21/06 ao dia 02/08 será ministrado o curso de maquiagem profissional, todas as terças e quintas-feiras, também das 13h às 17h.

O secretário de Trabalho, José Aparecido Rolim, destaca a importância desses cursos para o município. “Os cursos profissionalizantes são importantes para a geração de empregos e para o aumento da renda. Muitas pessoas precisam de trabalhos com maior flexibilidade e os cursos profissionalizantes dão a elas essa oportunidade de uma nova fonte renda”, finaliza.