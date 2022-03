Secretaria do Trabalho de Cambé informa vagas disponíveis nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal do Trabalho e Profissionalização de Cambé divulgou as vagas disponíveis nesta quarta-feira (30) na Agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine).

Na lista, a Administração se destaca pelo quantitativo expressivo de vagas. Há duas oportunidades como auxiliar administrativo, que envolvem o atendimento ao público. Ambas requerem o ensino médio completo e o porte de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do tipo a, que permite a condução de motocicletas.

Há, também, a vaga de supervisor administrativo. Caso contratado neste posto, o trabalhador irá desempenhar atividades relativas ao departamento fiscal, como fechamento de impostos e entrega de declarações. Para essa oportunidade, o nível de escolaridade exigido é mais avançado, já que o candidato precisa ter concluído a graduação em Ciências Contábeis.

Confira as ocupações:

Açougueiro

Arte finalista (Preferência para moradores do Centro ou proximidades)

Auxiliar administrativo (Com CNH A)

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de refrigeração

Garçom

Marceneiro de móveis

Mecânico de automóveis

Mecânico industrial

Montador de estruturas metálicas (Trabalho em Rolândia)

Motorista entregador (Com CNH D)

Operador eletromecânico

Supervisor administrativo

Técnico químico

O atendimento na Agência do Sine, situada na avenida Inglaterra, 774, no Centro de Cambé, é mediante agendamento pelo link do WhatsApp cadastrado sob o número (43) 3174-0443. Também é possível marcar um horário pelo telefone de mesmo número.

Após o agendamento, a equipe da agência analisa se o perfil do candidato se enquadra na vaga. Para isso, é necessário trazer Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Pela manhã, o expediente de atendimento vai das 8h30 às 11h30 e, durante a tarde, das 13h às 17h.