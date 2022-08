Secretaria do Trabalho de Cambé tem mais de 50 vagas de emprego disponíveis

A Secretaria Municipal do Trabalho e Profissionalização de Cambé está com 59 oportunidades de emprego abertas para diferentes perfis profissionais. Elas estão disponíveis na Agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine).

A lista conta com oportunidades em áreas variadas como para o setor de vendas, limpeza, construção, mecânica, entre outros. A maior parte das vagas pede experiência prévia, mas o edital também oferece oportunidades sem essa exigência.

Confira alguma dessas vagas:

OCUPAÇÃO: Experiência exigida – Escolaridade necessária:

ATENDENTE DE BAR: não exige experiência – Médio completo

AUXILIAR DE LOGÍSTICA: não exige experiência – Fundamental completo

BABÁ: 4 meses, comprovada – Fundamental completo

CASEIRO: 4 meses, não comprovada – Escolaridade não exigida

COZINHEIRO DE RESTAURANTE: 6 meses, comprovada – Escolaridade não exigida

DESOSSADOR: não exige experiência – Escolaridade não exigida

LAVADOR DE VEÍCULOS: 4 meses, comprovada – Escolaridade não exigida

MOTOFRETISTA: não exige experiência – Médio completo

VENDEDOR PRACISTA: não exige experiência – Médio completo

ZELADOR: 6 meses, comprovada – Escolaridade não exigida

O atendimento na Agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine), situada na avenida Inglaterra, 774, no Centro de Cambé é mediante agendamento pelo link do WhatsApp cadastrado sob o número (43) 3174-0443. Também é possível marcar um horário pelo telefone de mesmo número.

Após o agendamento, a equipe da agência analisa se o perfil do candidato se enquadra na vaga. Para isso, é necessário trazer Registro Geral (RG), Carteira de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Pela manhã, o expediente de atendimento no órgão vai das 8h30 às 11h30 e, durante a tarde, das 13h às 17h.