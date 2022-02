Secretaria do Trabalho informa vagas disponíveis neste início de semana

A semana começou com a oferta de vagas em diferentes áreas na Agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine). A Secretaria Municipal do Trabalho e Profissionalização de Cambé divulga as vagas disponíveis nesta segunda-feira (7).

Há oportunidades que exigem diferentes níveis de experiência e escolaridade (do ensino fundamental ao superior).

Universitários que estejam se graduando em Engenharia Civil podem se candidatar para uma oportunidade de estágio que irá oferecer a experiência de acompanhar as mais distintas fases de obras, do planejamento à execução.

Na modalidade CLT, o destaque desta segunda é concedido para duas vagas na área de reparo e manutenção automotiva. A primeira exige que o trabalhador conte com ensino fundamental completo e 3 meses de experiência não comprovada na mecânica de automóveis em geral.

Para a vaga de mecânico de manutenção hidráulica, é requisitada 6 meses de experiência comprovada e o cumprimento do ensino médio.

As chances de emprego são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, de ensino fundamental completo até superior incompleto.

Confira:

OCUPAÇÃO: Experiência exigida – Escolaridade necessária:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 6 meses comprovada – Médio completo

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES: 6 meses comprovada – Médio completo

ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL: Experiência não exigida – Superior incompleto (Engenharia Civil)

GARÇOM: 6 meses não comprovada – Médio completo

INSTALADOR TELEFÔNICO: 6 meses não comprovada – Médio completo (O contratado irá trabalhar em Rolândia)

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS EM GERAL: 3 meses não comprovada – Fundamental completo

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA: 6 meses comprovada – Médio completo

MOTORISTA ENTREGADOR: 6 meses comprovada – Fundamental completo – Exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo D

OPERADOR DE TORNO: 6 meses comprovada – Médio completo

SERRALHEIRO: 6 meses não comprovada – Fundamental completo

VENDEDOR INTERNO – 6 meses comprovada – Médio completo

O atendimento na Agência do Sine, situada na avenida Inglaterra, 774, no Centro de Cambé é mediante agendamento pelo link do WhatsApp cadastrado sob o número (43) 3174-0443. Também é possível marcar um horário pelo telefone de mesmo número.

Após o agendamento, a equipe da agência analisa se o perfil do candidato se enquadra na vaga. Para isso, é necessário trazer RG, CPG e carteira de trabalho.

Pela manhã, o expediente de atendimento no órgão vai das 8h30 às 11h30 e, durante a tarde, das 13h às 17h.