Secretaria Municipal de Trabalho de Cambé promove mais duas turmas do curso gratuito de automaquiagem

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização, vai promover mais duas turmas do curso gratuito de automaquiagem. Um será realizado hoje (11), das 19h às 22h, na sede da Secretaria de Trabalho e outro na próxima quinta-feira(18), 13h às 17h, no Centro Comunitário Dr Roberto Conceição do Cambé IV.

O curso é gratuito e todos que participarem vão receber um certificado de conclusão. As inscrições para o curso de hoje já esgotaram, mas ainda é possível se inscrever para a turma do dia 18. A idade mínima para participar é 16 anos e as inscrições são realizadas através do telefone do Sine (43) 3174-0443, por ligação ou WhatsApp.

A equipe do Sine informa que, por se tratar de um curso de auto maquiagem, os alunos devem levar seus próprios produtos para a realização das aulas. Caso o aluno não possua produtos próprios, um kit compartilhado estará disponível no local.

O mesmo curso foi promovido no Jardim Ana Rosa mês passado. De acordo com José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho, a atividade é um momento de lazer que pode despertar em quem participa a paixão pela maquiagem e o interesse por uma nova profissão.