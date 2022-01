Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização de Cambé divulga quase 20 vagas de emprego

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Secretaria Municipal do Trabalho e Capacitação de Cambé divulga as vagas disponíveis nesta terça-feira (18) na Agência do Sine (Sistema Nacional do Emprego). Há oportunidades que exigem experiência na função e outras que não cobram atuação anterior no cargo.

As chances de emprego são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, de ensino fundamental incompleto até superior incompleto. Confira:

Ocupação – Experiência exigida – Escolaridade necessária:

ASSISTENTE DE VENDAS: 6 meses não comprovada – Médio completo

ATENDENTE DE BALCÃO: 6 meses comprovada – Médio completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 6 meses não comprovada – Médio completo

AUXILIAR CONTÁBIL: 6 meses comprovada – Superior incompleto (contábeis)

AUXILIAR DE COZINHA: 6 meses comprovada – Médio completo

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES: 6 meses não comprovada – Fundamental incompleto

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: 6 meses comprovada – Médio completo

ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL: Não exigida – Superior incompleto (Engenharia Civil)

FRENTISTA: 6 meses comprovada – Médio completo

IMPRESSOR DE MÁQUINA OFSETE: 6 meses comprovada – Médio incompleto

MARCENEIRO: 6 meses comprovada – Médio completo

OPERADOR DE CAIXA: 6 meses comprovada – Médio completo

OPERADOR DE MÁQUINA FIXA, EM GERAL: 6 meses comprovada – Médio completo

PEDREIRO: 6 meses não comprovada – Fundamental incompleto

PEDREIRO: 6 meses não comprovada – Fundamental incompleto

SERVENTE DE PEDREIRO: 6 meses não comprovada – Fundamental incompleto

VENDEDOR INTERNO: 6 meses comprovada – Médio completo

VENDEDOR PORTA A PORTA: Não exigida – Médio completo

O atendimento na Agência do Sine, situada na avenida Inglaterra, 774, no Centro de Cambé, é mediante agendamento pelo WhatsApp (43) 3174-0443. Também é possível marcar um horário pelo telefone de mesmo número.

Após o agendamento, a equipe da agência analisa se o perfil do candidato se enquadra na vaga. Para isso, é necessário trazer RG, CPG e carteira de trabalho.

Pela manhã, o expediente de atendimento no órgão vai das 8h30 às 11h30 e, durante a tarde, das 13h às 14h.

Seguro-desemprego

O trabalhador pode solucionar demandas relacionadas ao Seguro-desemprego pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível na loja virtual dos aparelhos celulares. Apenas em caso de divergências no processo, deve-se procurar a Agência.