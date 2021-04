Segunda dose de vacina contra Covid-19 para idosos com mais de 78 anos será no sábado

Idosos com mais de 78 anos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac (Butantan) contra Covid-19 até o dia 16 de março receberão a segunda dose do imunizante neste sábado (10/04). A vacinação continua sendo no modelo drive thru em dois pontos da cidade: Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomés) e Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco). A imunização começa a partir das 9h e vai até às 13h. É obrigatório apresentar documento de identificação (RG e CPF) e carteirinha de vacinação com a anotação da primeira dose.

Nesta quarta-feira (07), 591 idosos com mais de 80 anos já receberam a segunda dose da vacina. Em relação à primeira dose, a Secretaria de Saúde aguarda a chegada de novos lotes do imunizante para vacinar novos grupos de idosos, com 66 anos ou menos, já que com as vacinas que estavam disponíveis, foram imunizadas pessoas com mais de 67 anos.

Nesta sexta-feira (09), profissionais de saúde e cuidadores de idosos com cadastro aprovado e que ainda não se vacinaram receberão a primeira dose da vacina. Eles devem comparecer no horário e local indicado no e-mail que receberam com a confirmação de agendamento. É obrigatório apresentar documento de identificação (RG e CPF).

Também nesta sexta-feira (09), no Centro Cultural, das 9h às 12h, receberão a segunda dose os profissionais de saúde e cuidadores de idosos que receberam a vacina Coronavac (Butantan) até o dia 15 de março. Além do documento de identificação, será preciso levar a carteirinha de vacinação com a anotação da primeira dose.

